NASDAQ 100-Handel aktuell: Das macht der NASDAQ 100 am Mittwochnachmittag

Am dritten Tag der Woche halten sich die Börsianer in New York zurück.

Um 20:02 Uhr tendiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,05 Prozent fester bei 26 025,41 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,521 Prozent auf 26 147,72 Punkte an der Kurstafel, nach 26 012,16 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tagestief bei 25 907,45 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 26 182,10 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ 100

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ 100 bereits um 1,26 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 29.09.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 24 611,35 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 29.07.2025, wies der NASDAQ 100 23 308,30 Punkte auf. Der NASDAQ 100 lag vor einem Jahr, am 29.10.2024, bei 20 550,65 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2025 bereits um 24,07 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 steht derzeit bei 26 182,10 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 16 542,20 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Cognizant (+ 6,19 Prozent auf 72,02 USD), American Electric Power (+ 6,00 Prozent auf 122,02 USD), Palantir (+ 3,56 Prozent auf 196,35 USD), Constellation Energy (+ 3,55 Prozent auf 398,60 USD) und Applied Materials (+ 3,09 Prozent auf 234,68 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil Fiserv (-43,70 Prozent auf 71,03 USD), Enphase Energy (-14,50 Prozent auf 31,38 USD), Verisk Analytics A (-12,04 Prozent auf 204,19 USD), CoStar Group (-11,66 Prozent auf 69,11 USD) und PayPal (-6,72 Prozent auf 61,33 EUR).

NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 46 833 622 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,201 Bio. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

Im NASDAQ 100 verzeichnet die Charter A-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,28 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der The Kraft Heinz Company-Aktie an.

