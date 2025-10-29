NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 letztendlich mit Gewinnen

Schlussendlich bewegte sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,41 Prozent stärker bei 26 119,85 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,521 Prozent auf 26 147,72 Punkte an der Kurstafel, nach 26 012,16 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 26 182,10 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25 907,45 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht stieg der NASDAQ 100 bereits um 1,63 Prozent. Der NASDAQ 100 stand noch vor einem Monat, am 29.09.2025, bei 24 611,35 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.07.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 23 308,30 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.10.2024, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 20 550,65 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 24,52 Prozent nach oben. 26 182,10 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ 100 im laufenden Jahr. Bei 16 542,20 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit American Electric Power (+ 6,08 Prozent auf 122,11 USD), Cognizant (+ 5,71 Prozent auf 71,69 USD), Palantir (+ 4,86 Prozent auf 198,81 USD), Constellation Energy (+ 4,28 Prozent auf 401,43 USD) und Applied Materials (+ 3,56 Prozent auf 235,75 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil Fiserv (-44,04 Prozent auf 70,60 USD), Enphase Energy (-15,15 Prozent auf 31,14 USD), Verisk Analytics A (-10,40 Prozent auf 208,00 USD), CoStar Group (-9,87 Prozent auf 70,51 USD) und PayPal (-6,72 Prozent auf 61,33 EUR).

Welche NASDAQ 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 69 124 392 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,201 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Blick

In diesem Jahr präsentiert die Charter A-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die höchste Dividendenrendite ist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,28 Prozent bei der The Kraft Heinz Company-Aktie zu erwarten.

