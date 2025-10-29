NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Start fester

Der NASDAQ 100 behält sein positives Vorzeichen auch am Mittwoch.

Um 16:00 Uhr bewegt sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,40 Prozent fester bei 26 117,38 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,521 Prozent auf 26 147,72 Punkte an der Kurstafel, nach 26 012,16 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 26 106,29 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 26 182,10 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Gewinne von 1,62 Prozent. Noch vor einem Monat, am 29.09.2025, lag der NASDAQ 100 bei 24 611,35 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.07.2025, betrug der NASDAQ 100-Kurs 23 308,30 Punkte. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 29.10.2024, den Wert von 20 550,65 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2025 bereits um 24,51 Prozent aufwärts. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 26 182,10 Punkten. Bei 16 542,20 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Cognizant (+ 6,51 Prozent auf 72,24 USD), Constellation Energy (+ 5,03 Prozent auf 404,33 USD), American Electric Power (+ 4,93 Prozent auf 120,79 USD), NVIDIA (+ 4,44 Prozent auf 209,96 USD) und Micron Technology (+ 4,41 Prozent auf 231,70 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind derweil Fiserv (-41,78 Prozent auf 73,46 USD), CoStar Group (-14,55 Prozent auf 66,85 USD), Enphase Energy (-12,48 Prozent auf 32,12 USD), Verisk Analytics A (-11,99 Prozent auf 204,29 USD) und PayPal (-6,94 Prozent auf 61,19 EUR).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 25 880 886 Aktien gehandelt. Mit 4,201 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien

Unter den NASDAQ 100-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie mit 6,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,28 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

