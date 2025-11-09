Compugen Aktie
WKN: 553001 / ISIN: IL0010852080
|
09.11.2025 07:01:06
Ausblick: Compugen informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Compugen wird am 10.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.
3 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,083 USD aus. Im Vorjahresquartal waren 0,010 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
3 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 1,2 Millionen USD gegenüber 17,1 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 93,17 Prozent.
Die Schätzungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,327 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,160 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 4,5 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 27,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
