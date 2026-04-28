Core Laboratories Aktie
WKN DE: A3EB9S / ISIN: US21867A1051
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28.04.2026 07:01:06
Ausblick: Core Laboratories legt Quartalsergebnis vor
Core Laboratories wird sich am 29.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.
4 Analysten schätzen, dass Core Laboratories für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,095 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,000 USD je Aktie erwirtschaftet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Core Laboratories in dem im März abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,51 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 123,0 Millionen USD im Vergleich zu 123,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Der Ausblick von 4 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,642 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,650 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 4 Analysten auf durchschnittlich 508,4 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 526,5 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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