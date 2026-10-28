Ausblick: CRH präsentiert Quartalsergebnisse

So sehen die Prognosen der Experten für die CRH-Bilanz aus.

CRH wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

13 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 2,06 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 6,79 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 2,21 USD je Aktie erzielt worden waren.

Im abgelaufenen Quartal soll CRH nach den Prognosen von 15 Analysten 11,56 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 4,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 11,07 Milliarden USD umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 24 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 5,60 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 5,51 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 23 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 39,57 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 37,45 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at