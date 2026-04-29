Ausblick: Daqin Railway präsentiert Quartalsergebnisse

Daqin Railway wird am 30.04.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

1 Analyst schätzt, dass Daqin Railway für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,072 CNY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,010 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Daqin Railway soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 20,61 Milliarden CNY abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19,41 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Die Prognosen von 6 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,344 CNY, gegenüber 0,510 CNY je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 6 Analysten durchschnittlich 76,02 Milliarden CNY im Vergleich zu 74,41 Milliarden CNY im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at