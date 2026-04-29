Daqin Railway Aktie
WKN DE: A0M4S1 / ISIN: CNE000001NG4
|
29.04.2026 07:01:06
Ausblick: Daqin Railway präsentiert Quartalsergebnisse
Daqin Railway wird am 30.04.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
1 Analyst schätzt, dass Daqin Railway für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,072 CNY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,010 CNY je Aktie erwirtschaftet.
Daqin Railway soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 20,61 Milliarden CNY abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19,41 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.
Die Prognosen von 6 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,344 CNY, gegenüber 0,510 CNY je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 6 Analysten durchschnittlich 76,02 Milliarden CNY im Vergleich zu 74,41 Milliarden CNY im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Daqin Railway Co Ltd (A)
|
29.04.26
|Ausblick: Daqin Railway präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
15.04.26
|Erste Schätzungen: Daqin Railway stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Daqin Railway Co Ltd (A)
Aktien in diesem Artikel
|Daqin Railway Co Ltd (A)
|5,40
|0,19%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFed und Tech-Bilanzen im Mittelpunkt: ATX stabil -- DAX in Grün -- Dow fester -- Asiens Börsen schlussendlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Leitindex präsentiert sich wenig bewegt. Der deutsche Leitindex erzielt währenddessen Gewinne. Der Dow zeigt sich im Donnerstagshandel von seiner freundlichen Seite. Die asiatischen Börsen weisen am Donnerstag vermehrt negative Vorzeichen aus.