Dave Aktie
WKN DE: A3D4BP / ISIN: US23834J2015
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04.05.2026 07:01:06
Ausblick: Dave präsentiert Quartalsergebnisse
Dave wird am 05.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Prognosen von 7 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 2,64 USD je Aktie gegenüber 1,97 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 9 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 153,3 Millionen USD – ein Plus von 42,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Dave 108,0 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 13,15 USD, gegenüber 13,53 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 9 Analysten auf durchschnittlich 698,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 554,2 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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