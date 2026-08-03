Ausblick: Devon Energy präsentiert Quartalsergebnisse

Devon Energy wird am 04.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

24 Analysten schätzen im Schnitt, dass Devon Energy im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,40 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,41 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 18 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 48,48 Prozent auf 6,01 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Devon Energy noch 4,05 Milliarden USD umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 26 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,91 USD, gegenüber 4,17 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 19 Analysten im Durchschnitt 22,91 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 17,13 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at