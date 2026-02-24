Ausblick: DineEquity legt Quartalsergebnis vor

DineEquity lädt am 25.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

8 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,06 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 211,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,340 USD erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten ein Plus von 10,50 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 226,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 204,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 8 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,99 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 4,22 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 6 Analysten auf durchschnittlich 888,0 Millionen USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 812,3 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at