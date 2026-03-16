Ausblick: DocuSign legt Quartalsergebnis vor

DocuSign stellt am 17.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im Schnitt gehen 19 Analysten von einem Gewinn von 0,947 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,390 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll DocuSign nach den Prognosen von 16 Analysten 827,3 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 6,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 776,3 Millionen USD umgesetzt worden.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 21 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 3,78 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 5,08 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 18 Analysten durchschnittlich auf 3,21 Milliarden USD, gegenüber 2,98 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at