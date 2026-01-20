Ausblick: Dr Reddys Laboratories legt Quartalsergebnis vor

Dr Reddys Laboratories äußert sich am 21.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 13 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,154 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Dr Reddys Laboratories 0,200 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 25 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 5,87 Prozent auf 931,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Dr Reddys Laboratories noch 989,9 Millionen USD umgesetzt.

Der Ausblick von 35 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,698 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,800 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 39 Analysten auf durchschnittlich 3,85 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 3,85 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at