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WKN DE: A40TXL / ISIN: INE089A01031

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11.05.2026 07:01:06

Ausblick: Dr ReddyS Laboratories legt Quartalsergebnis vor

Dr ReddyS Laboratories präsentiert am 12.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Prognosen von 14 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 11,06 INR je Aktie gegenüber 19,13 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 26 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 3,21 Prozent auf 82,33 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte Dr ReddyS Laboratories noch 85,06 Milliarden INR umgesetzt.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 36 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 59,76 INR je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 67,88 INR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 39 Analysten durchschnittlich auf 343,38 Milliarden INR, gegenüber 325,54 Milliarden INR im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at

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