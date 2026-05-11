Dr Reddy'S Laboratories Aktie
WKN DE: A40TXL / ISIN: INE089A01031
|
11.05.2026 07:01:06
Ausblick: Dr ReddyS Laboratories legt Quartalsergebnis vor
Dr ReddyS Laboratories präsentiert am 12.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Die Prognosen von 14 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 11,06 INR je Aktie gegenüber 19,13 INR je Aktie im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 26 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 3,21 Prozent auf 82,33 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte Dr ReddyS Laboratories noch 85,06 Milliarden INR umgesetzt.
Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 36 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 59,76 INR je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 67,88 INR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 39 Analysten durchschnittlich auf 343,38 Milliarden INR, gegenüber 325,54 Milliarden INR im entsprechenden Zeitraum zuvor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Dr Reddy'S Laboratories Ltd Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: Dr ReddyS Laboratories legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
27.04.26
|Erste Schätzungen: Dr ReddyS Laboratories legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
20.01.26
|Ausblick: Dr ReddyS Laboratories präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
06.01.26
|Erste Schätzungen: Dr ReddyS Laboratories stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu Dr Reddy'S Laboratories Ltd Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Dr Reddy'S Laboratories Ltd Registered Shs
|1 279,70
|-1,05%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich in Grün -- DAX schließt stabil -- US-Börsen knapp im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich uneins
Der heimische Leitindex zeigte sich am Montag mit klaren Gewinnen, wohingegen sich der deutsche Leitindex wenig verändert präsentierte. Die Wall Street kann sich nicht für eine Richtung entscheiden. Die Börsen in Fernost bewegten sich zum Wochenstart in unterschiedliche Richtungen.