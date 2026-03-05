Embraer Aktie
WKN DE: A1C2PZ / ISIN: US29082A1079
|
05.03.2026 07:01:06
Ausblick: Embraer legt Quartalsergebnis vor
Embraer wird am 06.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
4 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,781 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,250 USD erwirtschaftet worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Embraer in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,07 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 2,54 Milliarden USD im Vergleich zu 2,35 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
Insgesamt erwarten 7 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,26 USD je Aktie, gegenüber 1,94 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 13 Analysten durchschnittlich auf 7,46 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 6,57 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
