Emergent BioSolutions Aktie
WKN DE: A0LC2W / ISIN: US29089Q1058
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01.11.2026 07:01:06
Ausblick: Emergent BioSolutions legt Quartalsergebnis vor
Emergent BioSolutions wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 02.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,391 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Emergent BioSolutions noch ein Gewinn pro Aktie von 0,910 USD in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Minus von 46,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 123,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 231,1 Millionen USD umgesetzt.
2 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,360 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 0,930 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 657,0 Millionen USD, gegenüber 742,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion Finanzen.net
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