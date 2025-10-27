Ausblick: Enphase Energy zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Enphase Energy wird am 28.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 24 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,650 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,330 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

25 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 368,8 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 3,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 380,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 27 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,70 USD, gegenüber 0,750 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 29 Analysten im Durchschnitt 1,48 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,33 Milliarden USD generiert worden waren.

