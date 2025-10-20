Handel in New York: So steht der NASDAQ 100 aktuell

Am Mittag zeigen sich die Anleger in New York optimistisch.

Am Montag steht der NASDAQ 100 um 18:00 Uhr via NASDAQ 1,33 Prozent im Plus bei 25 148,62 Punkten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,698 Prozent auf 24 991,10 Punkte an der Kurstafel, nach 24 817,95 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 25 173,91 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 24 988,67 Einheiten.

NASDAQ 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 24 626,25 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, bei 23 065,47 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 18.10.2024, bei 20 324,04 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 19,89 Prozent. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 25 195,28 Punkten. Bei 16 542,20 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell ON Semiconductor (+ 5,60 Prozent auf 55,47 USD), Lululemon Athletica (+ 5,32 Prozent auf 176,31 USD), Apple (+ 4,41 Prozent auf 263,42 USD), PayPal (+ 4,33 Prozent auf 59,23 EUR) und Enphase Energy (+ 4,32 Prozent auf 38,14 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil AppLovin (-3,14 Prozent auf 580,50 USD), Constellation Energy (-1,75 Prozent auf 379,72 USD), O Reilly Automotive (-1,57 Prozent auf 100,00 USD), Marvell Technology (-1,48 Prozent auf 86,65 USD) und Charter A (-0,86 Prozent auf 250,99 USD) unter Druck.

Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Apple-Aktie. 11 225 920 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,818 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien

Unter den NASDAQ 100-Aktien verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie mit 6,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die The Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,27 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at