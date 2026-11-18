ESCO Technologies Aktie
WKN: 880907 / ISIN: US2963151046
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18.11.2026 07:01:06
Ausblick: ESCO Technologies gewährt Anlegern Blick in die Bücher
ESCO Technologies lässt sich am 19.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird ESCO Technologies die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,60 USD gegenüber 8,43 USD im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz gehen 4 Analysten von einem Zuwachs von 6,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 375,6 Millionen USD gegenüber 352,7 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 8,37 USD im Vergleich zu 11,55 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 1,31 Milliarden USD, gegenüber 1,10 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.
Redaktion Finanzen.net
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