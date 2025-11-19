Ausblick: ESCO Technologies stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

ESCO Technologies wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 20.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 2,14 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,32 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 339,1 Millionen USD – ein Plus von 13,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ESCO Technologies 298,5 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Die Prognosen von 2 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 5,85 USD, gegenüber 3,94 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 1,11 Milliarden USD im Vergleich zu 1,03 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at