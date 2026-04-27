Ausblick: Extra Space Storage legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Extra Space Storage gibt am 28.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 7 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,12 USD je Aktie gegenüber 1,28 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Extra Space Storage in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,82 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 851,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 820,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 7 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,67 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 4,59 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 10 Analysten auf durchschnittlich 3,48 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 3,38 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at