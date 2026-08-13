Flexible Solutions International Aktie

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WKN: 541522 / ISIN: CA33938T1049

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13.08.2026 07:01:06

Ausblick: Flexible Solutions International legt Quartalsergebnis vor

Flexible Solutions International wird am 14.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,010 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,150 USD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst einen Zuwachs von 3,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 11,7 Millionen USD gegenüber 11,4 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,260 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,060 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 52,9 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 38,5 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at

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