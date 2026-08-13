Flexible Solutions International Aktie
WKN: 541522 / ISIN: CA33938T1049
|
13.08.2026 07:01:06
Ausblick: Flexible Solutions International legt Quartalsergebnis vor
Flexible Solutions International wird am 14.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,010 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,150 USD je Aktie vermeldet.
Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst einen Zuwachs von 3,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 11,7 Millionen USD gegenüber 11,4 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Für das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,260 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,060 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 52,9 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 38,5 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Flexible Solutions International Inc.
|
07:01
|Ausblick: Flexible Solutions International legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
30.07.26
|Erste Schätzungen: Flexible Solutions International vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
14.05.26
|Ausblick: Flexible Solutions International präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
30.04.26
|Erste Schätzungen: Flexible Solutions International stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
30.03.26
|Ausblick: Flexible Solutions International legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
16.03.26
|Erste Schätzungen: Flexible Solutions International legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Flexible Solutions International Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Flexible Solutions International Inc.
|4,95
|1,02%