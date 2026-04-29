Ausblick: Floor Decor legt Quartalsergebnis vor

Floor Decor wird am 30.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

In Sachen EPS gehen 23 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,414 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Floor Decor noch 0,450 USD je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend erwarten 19 Analysten einen Zuwachs von 2,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,19 Milliarden USD gegenüber 1,16 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 24 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,06 USD, gegenüber 1,92 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 21 Analysten durchschnittlich auf 4,98 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,68 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at