Floor & Decor Holdings Aktie
WKN DE: A2DQHZ / ISIN: US3397501012
|
29.04.2026 07:01:06
Ausblick: Floor Decor legt Quartalsergebnis vor
Floor Decor wird am 30.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
In Sachen EPS gehen 23 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,414 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Floor Decor noch 0,450 USD je Aktie eingenommen.
Den Umsatz betreffend erwarten 19 Analysten einen Zuwachs von 2,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,19 Milliarden USD gegenüber 1,16 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr rechnen 24 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,06 USD, gegenüber 1,92 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 21 Analysten durchschnittlich auf 4,98 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,68 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Floor & Decor Holdings Inc
|
29.04.26
|Ausblick: Floor Decor legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
15.04.26
|Erste Schätzungen: Floor Decor mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
18.02.26
|Ausblick: Floor Decor mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
04.02.26
|Erste Schätzungen: Floor Decor öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Floor & Decor Holdings Inc
Aktien in diesem Artikel
|Floor & Decor Holdings Inc
|40,80
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFed und Tech-Bilanzen im Mittelpunkt: ATX stabil - DAX in Grün - Asiens Börsen schlussendlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Leitindex präsentiert sich wenig bewegt. Der deutsche Leitindex zeigt sich währenddessen mit Gewinnen. Die asiatischen Börsen zeigten sich am Donnerstag vermehrt mit negativen Vorzeichen.