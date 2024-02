Ausblick: FormFactor mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

FormFactor lässt sich am 07.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird FormFactor die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 9 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,201 USD je Aktie gegenüber 0,050 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll FormFactor in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,42 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 165,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 166,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 9 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,720 USD, gegenüber 1,25 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 660,3 Millionen USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 747,9 Millionen USD generiert wurden.

