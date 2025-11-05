NASDAQ Composite Index-Wert FormFactor-Aktie: So viel hätte eine Investition in FormFactor von vor 5 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die FormFactor-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurde die FormFactor-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 33,56 USD. Bei einem FormFactor-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 29,797 FormFactor-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 541,12 USD, da sich der Wert einer FormFactor-Aktie am 04.11.2025 auf 51,72 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 54,11 Prozent angezogen.

FormFactor erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,35 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at