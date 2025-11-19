FormFactor Aktie

FormFactor für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 577767 / ISIN: US3463751087

Performance im Blick 19.11.2025 16:04:45

NASDAQ Composite Index-Wert FormFactor-Aktie: So viel hätten Anleger an einem FormFactor-Investment von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in FormFactor-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 19.11.2024 wurde die FormFactor-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des FormFactor-Papiers betrug an diesem Tag 37,87 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das FormFactor-Papier investiert hätte, befänden sich nun 2,641 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 128,55 USD, da sich der Wert eines FormFactor-Anteils am 18.11.2025 auf 48,68 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 28,55 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von FormFactor bezifferte sich zuletzt auf 3,79 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu FormFactor Inc.mehr Nachrichten

Analysen zu FormFactor Inc.mehr Analysen

Aktien in diesem Artikel

FormFactor Inc. 45,00 7,14% FormFactor Inc.

Börse aktuell - Live Ticker

Nach den NVIDIA-Zahlen: ATX fest -- DAX klar im Plus -- Börsen in Fernost schließen uneinig - Nikkei zieht kräftig an
Am Donnerstag steigen sowohl der heimische als auch der deutsche Markt an. Die Aktienmärkte in Asien tendierten derweil in verschiedene Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

