NASDAQ Composite Index-Wert FormFactor-Aktie: So viel hätten Anleger an einem FormFactor-Investment von vor einem Jahr verdient
Am 19.11.2024 wurde die FormFactor-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des FormFactor-Papiers betrug an diesem Tag 37,87 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das FormFactor-Papier investiert hätte, befänden sich nun 2,641 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 128,55 USD, da sich der Wert eines FormFactor-Anteils am 18.11.2025 auf 48,68 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 28,55 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von FormFactor bezifferte sich zuletzt auf 3,79 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
