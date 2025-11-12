NASDAQ Composite Index-Wert FormFactor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein FormFactor-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in FormFactor-Aktien verdienen können.

Das FormFactor-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die FormFactor-Aktie an diesem Tag 8,32 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1 201,923 FormFactor-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.11.2025 gerechnet (51,91 USD), wäre das Investment nun 62 391,83 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 523,92 Prozent.

FormFactor wurde am Markt mit 4,15 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at