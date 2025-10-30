Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein

Das macht der NASDAQ Composite am Nachmittag.

Um 20:02 Uhr sinkt der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 1,26 Prozent auf 23 656,01 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,690 Prozent tiefer bei 23 793,08 Punkten, nach 23 958,47 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 23 628,91 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 23 846,13 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Gewinne von 0,504 Prozent. Noch vor einem Monat, am 30.09.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 22 660,01 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 30.07.2025, einen Stand von 21 129,67 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.10.2024, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 18 607,93 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2025 ein Plus von 22,69 Prozent zu Buche. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 24 019,99 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 14 784,03 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Harvard Bioscience (+ 60,43 Prozent auf 0,72 USD), FormFactor (+ 25,96 Prozent auf 60,11 USD), Omnicell (+ 13,43 Prozent auf 33,54 USD), Consumer Portfolio Services (+ 8,51 Prozent auf 8,42 USD) und Dorel Industries (+ 8,20 Prozent auf 1,32 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil Integra LifeSciences (-23,78 Prozent auf 11,76 USD), Upbound Group (-14,50 Prozent auf 19,76 USD), eBay (-14,26 Prozent auf 85,35 USD), Cognex (-12,42 Prozent auf 41,55 USD) und Donegal Group B (-8,32 Prozent auf 14,21 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Unternehmen

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 26 203 817 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite mit 4,331 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Mitglieder

Im NASDAQ Composite verzeichnet die Upbound Group-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Alliance Resource Partners LP-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10,78 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at