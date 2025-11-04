Ausblick: Fortinet legt Quartalsergebnis vor

Fortinet gibt am 05.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

37 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,631 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,700 USD erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Fortinet in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,01 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 34 Analysten durchschnittlich bei 1,70 Milliarden USD im Vergleich zu 1,51 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 38 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,52 USD, gegenüber 2,26 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 37 Analysten im Durchschnitt 6,75 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 5,96 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at