Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 letztendlich im Minus

Der NASDAQ 100 kam zum Handelsende nicht vom Fleck.

Letztendlich ging der NASDAQ 100 nahezu unverändert (minus 0,10 Prozent) bei 25 581,70 Punkten aus dem Handel. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,202 Prozent auf 25 658,14 Punkte an der Kurstafel, nach 25 606,54 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ 100 betrug 25 450,38 Punkte, das Tageshoch hingegen 25 658,27 Zähler.

NASDAQ 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht legte der NASDAQ 100 bereits um 1,38 Prozent zu. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Monat, am 04.11.2025, einen Stand von 25 435,70 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.09.2025, lag der NASDAQ 100 noch bei 23 633,01 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.12.2024, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 21 492,36 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 21,96 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 26 182,10 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16 542,20 Zählern.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit Enphase Energy (+ 4,66 Prozent auf 30,76 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (+ 3,43 Prozent auf 661,53 USD), AppLovin (+ 3,26 Prozent auf 683,78 USD), Fortinet (+ 2,92 Prozent auf 85,18 USD) und Dollar Tree (+ 2,61 Prozent auf 115,87 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil Intel (-7,45 Prozent auf 40,50 USD), ON Semiconductor (-4,13 Prozent auf 54,79 USD), Marriott (-3,47 Prozent auf 296,00 USD), Micron Technology (-3,21 Prozent auf 226,65 USD) und Costco Wholesale (-2,86 Prozent auf 895,86 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 43 903 511 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 mit 3,781 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien

Die Charter A-Aktie hat mit 5,61 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,39 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at