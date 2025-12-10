Mittwochshandel in New York: NASDAQ 100 verbucht Abschläge

Um 18:00 Uhr gibt der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,19 Prozent auf 25 619,18 Punkte nach. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,145 Prozent leichter bei 25 631,59 Punkten in den Handel, nach 25 668,69 Punkten am Vortag.

Bei 25 504,30 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 25 640,37 Punkten den höchsten Stand markierte.

NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Minus von 0,542 Prozent. Der NASDAQ 100 lag noch vor einem Monat, am 10.11.2025, bei 25 611,74 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.09.2025, notierte der NASDAQ 100 bei 23 849,27 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.12.2024, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 21 368,18 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2025 stieg der Index bereits um 22,14 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 liegt derzeit bei 26 182,10 Punkten. Bei 16 542,20 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Warner Bros Discovery (+ 4,35 Prozent auf 29,49 USD), Regeneron Pharmaceuticals (+ 3,62 Prozent auf 717,63 USD), PepsiCo (+ 2,87 Prozent auf 148,79 USD), Palantir (+ 2,70 Prozent auf 186,75 USD) und Charter A (+ 2,69 Prozent auf 210,65 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil MercadoLibre (-3,71 Prozent auf 1 997,42 USD), AppLovin (-2,60 Prozent auf 705,81 USD), PDD (-2,57 Prozent auf 114,13 USD), Microsoft (-2,37 Prozent auf 480,35 USD) und Fortinet (-2,19 Prozent auf 81,68 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 10 709 751 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,872 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder

In diesem Jahr weist die Charter A-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Unter den Aktien im Index weist die Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,61 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at