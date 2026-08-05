Ausblick: Genmab A-S legt Quartalsergebnis vor

Genmab A-S wird am 06.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 16 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 3,56 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Genmab A-S 35,81 DKK je Aktie eingenommen.

Die Umsatzschätzungen von 17 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 1,11 Milliarden USD, was einem Umsatz von 6,09 Milliarden DKK im Vorjahresviertel gegenübersteht.

24 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 11,31 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 102,50 DKK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 23 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 4,36 Milliarden USD, gegenüber 24,60 Milliarden DKK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at