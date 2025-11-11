Ausblick: Gesco stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Gesco wird am 12.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,350 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,310 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Gesco nach der Prognose von 1 Analyst 128,0 Millionen EUR umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 1,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 130,1 Millionen EUR umgesetzt worden.

Die Schätzungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,32 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,420 EUR einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 507,0 Millionen EUR aus, nachdem im Vorjahr 513,8 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

