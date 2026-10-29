Globus Spirits Aktie
WKN DE: A1425E / ISIN: INE615I01010
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29.10.2026 07:01:06
Ausblick: Globus Spirits gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Globus Spirits lädt am 30.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 5,50 INR je Aktie gegenüber 7,58 INR je Aktie im Vorjahresquartal.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Globus Spirits in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,26 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 7,23 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren noch 6,61 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 45,95 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 31,70 INR einfahren können. Beim Umsatz gehen 2 Analysten von durchschnittlich 31,11 Milliarden INR aus, nachdem im Vorjahr 27,10 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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