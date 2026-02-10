Ausblick: Granite Point Mortgage Trust stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Granite Point Mortgage Trust wird am 11.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,145 USD. Das entspräche einem Gewinn von 83,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,860 USD erwirtschaftet wurden.

4 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 10,2 Millionen USD gegenüber 42,0 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 75,67 Prozent.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -2,063 USD im Vergleich zu -4,390 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 36,8 Millionen USD, gegenüber 194,9 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at