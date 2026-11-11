Haseko CorpShs Aktie
WKN: 860797 / ISIN: JP3768600003
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11.11.2026 07:01:06
Ausblick: Haseko legt Quartalsergebnis vor
Haseko lädt am 12.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 60,95 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Haseko 42,98 JPY je Aktie eingenommen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Haseko in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,79 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 321,30 Milliarden JPY im Vergleich zu 309,56 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Die Erwartungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 270,94 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 204,54 JPY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 9 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1.375,69 Milliarden JPY, gegenüber 1.273,14 Milliarden JPY im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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