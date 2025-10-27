HSBC Holdings Aktie
Ausblick: HSBC öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
HSBC äußert sich am 28.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.
3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,70 USD gegenüber 1,72 USD im Vorjahresquartal.
Im abgelaufenen Quartal soll HSBC nach den Prognosen von 4 Analysten im Schnitt 17,22 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 59,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 42,44 Milliarden USD umgesetzt worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 20 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 6,89 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 6,25 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 67,78 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 149,05 Milliarden USD im Vorjahr.
