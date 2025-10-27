HSBC Holdings Aktie

Gerichtsverfahren 27.10.2025 15:48:42

HSBC-Aktie verliert: Milliarden wegen Madoff-Verstrickung zurückgestellt

Die britische Bank HSBC bucht eine Rückstellung in Höhe von 1,1 Milliarden US-Dollar für ein Gerichtsverfahren in Luxemburg im Zusammenhang mit dem milliardenschweren Schneeballsystem von Bernard Madoff, einem der größten Finanzbetrugsfälle in der US-Geschichte.

Die Bank mit Sitz in London teilte mit, dass eine ihrer Tochtergesellschaften von Herald Fund SPC auf Rückgabe von Wertpapieren und Bargeld im Zusammenhang mit dem Betrug der Investmentfirma Bernard L. Madoff Investment Securities LLC verklagt worden ist. Der Luxemburger Kassationsgerichtshof habe am Freitag die Berufung der Tochter gegen die Herald-Forderung in Bezug auf die Rückgabe von Wertpapieren abgewiesen, in Bezug auf die Rückgabe von Bargeld jedoch angenommen.

Bernard Madoff, ehemals Chairman des Börsenbetreibers Nasdaq Stock Exchange und jahrzehntelang eine feste Größe an der Wall Street, schockierte die Welt 2008 mit dem Geständnis, dass sein Investmentgeschäft ein milliardenschweres Schneeballsystem war. Er bekannte sich 2009 schuldig und wurde zu der längsten zulässigen Strafe verurteilt. Madoff starb im Jahr 2021.

Er hatte das Geld seiner Kunden nicht investiert, sondern stattdessen Milliarden von Dollar auf die Bankkonten seiner Firma geschoben und Jahr für Jahr Gewinnausweise gefälscht. Ein vom Gericht bestellter Treuhänder schätzte, dass Madoff im Rahmen seines Betrugs 17 Milliarden Dollar an Kundengeldern unterschlagen hat.

Verschiedene HSBC-Gesellschaften erbrachten Verwahrungs- und Verwaltungsdienstleistungen für eine Reihe von Fonds, deren Vermögenswerte bei der Firma Madoff angelegt waren. Viele HSBC-Unternehmen wurden in Prozessen infolge des Madoff-Betrugs als Beklagte genannt.

HSBC teilte am Montag mit, dass die Tochtergesellschaft nun eine zweite Berufung vor dem Luxemburger Berufungsgericht einlegen werde. Sollte diese zweite Berufung nicht erfolgreich sein, würde HSBC die Höhe der von ihr zu zahlenden Beträge in einem späteren Verfahren anfechten.

Die Bank erklärte, dass die endgültigen finanziellen Auswirkungen angesichts der anhängigen zweiten Berufung und der Komplexität bei der Bestimmung der Hohe der Rückerstattung erheblich anders ausfallen könnten.

Die HSBC wird ihre Ergebnisse für das dritte Quartal am Dienstag bekannt geben.

In London geben HSBC-Papiere am Montag zeitweise um 0,2 Prozent nach auf 10,02 GBP.

DOW JONES

