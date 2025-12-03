XRP-Token von Ripple: Mehr als nur eine weitere Kryptowährung -w-

HSBC Holdings Aktie

HSBC Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 924153 / ISIN: US4042804066

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Suche abgeschlossen 03.12.2025 11:22:40

HSBC-Aktie gibt nach: Brendan Nelson steigt zum Chairman auf

HSBC-Aktie gibt nach: Brendan Nelson steigt zum Chairman auf

Die britische Bank HSBC Holdings hat einen neuen Group Chair.

Wie die Bank mitteilte, hat ihr Board Brendan Nelson als Group Chair ernannt und damit die einjährige Suche nach einer der wichtigsten Positionen in der Finanzbranche abgeschlossen.

Nelson ist seit September 2023 Mitglied im Board der Bank, seit 1. Oktober 2025 war er bereits interimistisch Group Chair. Sein Vorgänger Mark Tucker war am 30. September als Chef des Boards zurückgetreten.

Der Posten an der Spitze der Bank, die ihren Sitz in London hat, aber einen Großteil ihres Geldes in Asien verdient, gilt als einer der anspruchsvollsten in der Finanzwelt, da er hochrangige Verbindungen in Peking, London und Washington erfordere sowie Nervenstärke, geopolitische Gräben zu überbrücken.

HSBC ist unter CEO Georges Elhedery, der im Herbst 2024 übernahm und seitdem den Personalabbau und die Umstrukturierung von Sparten vorantreibt, im Umbruch.

Europas nach Vermögenswerten größte Bank hatte Ende 2024 Headhunter beauftragt, um einen Nachfolger für Tucker zu finden, aber das Gremium habe Schwierigkeiten gehabt, sich auf einen Nachfolger zu einigen, berichtete das Wall Street Journal unter Berufung auf mit der Suche vertraute Personen.

Für die Aktien der HSBC geht es am Mittwoch in London zwischenzeitlich um 0,97 Prozent runter auf 10,772 GBP.

DOW JONES

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

HSBC-Aktie verliert: Milliarden wegen Madoff-Verstrickung zurückgestellt
HSBC stuft NVIDIA hoch: Auf dem Weg zur Acht-Billionen-Dollar-Marke?
HSBC-Aktie: Milliarden-Rückstellung für Madoff-Klage schmälert Gewinn

Bildquelle: JuliusKielaitis / Shutterstock.com

Nachrichten zu HSBC Holdings plc (Spons. ADRs)mehr Nachrichten