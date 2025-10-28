HSBC Holdings Aktie
WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286
|Gerichtsverfahren
|
28.10.2025 13:30:40
HSBC-Aktie steigt dennoch: Milliarden-Rückstellung für Madoff-Klage schmälert Gewinn
HSBC-CEO Georges Elhedery hat die Bank dazu gedrängt, sich auf ihre Stärken zu konzentrieren: das Privatkundengeschäft in Großbritannien und Hongkong, die Rolle als Verbindungsglied für große Unternehmen zu den globalen Märkten und die Unterstützung wohlhabender Kunden bei ihren Finanzen.
Anfang dieses Monats hatte HSBC den Minderheitsaktionären der Hang Seng Bank angeboten, sie aus dem kleinen Hongkonger Kreditinstituts, das die HSBC seit langem kontrolliert, für insgesamt 13,6 Milliarden Dollar herauszukaufen. Damit will die Bank die Gewinne in einem ihrer Heimatmärkte steigern. HSBC kündigte an, Aktienrückkäufe für drei Quartale aussetzen, um einen Kapitalpuffer gegen Verluste aufzubauen.
Die in Hongkong notierte Aktie der Bank ist im bisherigen Jahresverlauf bis Montag um 35 Prozent gestiegen. Das ist zum Teil auf die nachlassenden Sorgen hinsichtlich der Handelskonflikte zwischen den USA und China zurückzuführen. Aufgrund ihrer Rolle als Schnittstelle zwischen den westlichen und chinesischen Märkten könnten die Geschäfte der HSBC von den handels- und geopolitischen Spannungen zwischen der US-Regierung unter Donald Trump und Peking betroffen sein.
Zu HSBC merkte Analyst Matt Britzman von der Investmentplattform Hargreaves Lansdown an, dass die Bank auf bereinigter Basis im dritten Quartal stark abgeschnitten habe. Taktgeber sei aber der erhöhte Ausblick für das laufende Jahr. Dabei erscheine die neue Schätzung noch immer konservativ und lasse damit Raum für positive Überraschungen.
In London gewinnt die HSBC-Aktie zeitweise 3,33 Prozent auf 10,37 Pfund.
DOW JONES / LONDON/PARIS (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu HSBC Holdings plcmehr Nachrichten
|
09:29
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 zum Start in Rot (finanzen.at)
|
28.10.25
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 letztendlich leichter (finanzen.at)
|
28.10.25
|Börse London: FTSE 100 letztendlich mit Gewinnen (finanzen.at)
|
28.10.25
|LSE-Handel: FTSE 100 liegt am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
28.10.25
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 nachmittags in Rot (finanzen.at)
|
28.10.25