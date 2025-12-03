IDT b Aktie
WKN DE: A0RF6V / ISIN: US4489475073
03.12.2025
Ausblick: IDT B vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
IDT B stellt am 04.12.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,880 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte IDT B noch 0,680 USD je Aktie eingenommen.
Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 308,0 Millionen USD – ein Minus von 0,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem IDT B 309,6 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Insgesamt erwartet 1 Analyst für das aktuell laufende Fiskaljahr einen Gewinn von 3,59 USD je Aktie, gegenüber 3,01 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzt 1 Analyst auf 1,23 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 1,23 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
