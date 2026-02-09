Ausblick: IHI legt Quartalsergebnis vor

IHI veröffentlicht am 10.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 25,63 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 35,37 JPY je Aktie erzielt worden.

5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 12,44 Prozent auf 441,31 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 392,50 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 12 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 119,53 JPY im Vergleich zu 106,41 JPY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 1.667,55 Milliarden JPY, gegenüber 1.626,83 Milliarden JPY im vorigen Jahr.

