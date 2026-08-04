Interpump Group SPA Aktie

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WKN: 904257 / ISIN: IT0001078911

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04.08.2026 07:01:06

Ausblick: Interpump Group SPA präsentiert Quartalsergebnisse

Interpump Group SPA präsentiert in der am 05.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 0,653 EUR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 16,61 Prozent erhöht. Damals waren 0,560 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 0,51 Prozent auf 552,5 Millionen EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 555,4 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

8 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,11 EUR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,96 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 2,12 Milliarden EUR, gegenüber 2,07 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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