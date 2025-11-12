JD.com Aktie
WKN DE: A112ST / ISIN: US47215P1066
|Vor Quartalsbilanz
|
12.11.2025 22:27:00
Ausblick: JD.com informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
JDcom lädt am 13.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
21 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 2,75 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,08 USD je Aktie erzielt worden.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 30 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 294,68 Milliarden CNY, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 36,33 Milliarden USD erzielt wurde.
Die Schätzungen von 41 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 18,89 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,74 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 43 Analysten von durchschnittlich 1.325,47 Milliarden CNY aus, nachdem im Vorjahr 161,02 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu JD.com Inc (spons. ADRs)mehr Nachrichten
|
12.11.25
|Börse New York: NASDAQ 100 schwächelt zum Ende des Mittwochshandels (finanzen.at)
|
12.11.25
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 zeigt sich schwächer (finanzen.at)
|
12.11.25
|Börse New York in Rot: NASDAQ 100 sackt am Mittwochmittag ab (finanzen.at)
|
12.11.25
|Mittwochshandel in New York: NASDAQ 100 sackt zum Start ab (finanzen.at)
|
11.11.25
|Börse New York: NASDAQ 100 zum Ende des Dienstagshandels mit Abgaben (finanzen.at)
|
11.11.25
|Schwacher Handel: So entwickelt sich der NASDAQ 100 am Dienstagnachmittag (finanzen.at)
|
11.11.25
|NASDAQ-Handel So entwickelt sich der NASDAQ 100 am Dienstagmittag (finanzen.at)
|
11.11.25
|Börse New York: NASDAQ 100 zum Start des Dienstagshandels schwächer (finanzen.at)