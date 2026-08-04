Ausblick: JFE präsentiert Quartalsergebnisse

JFE wird am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 30,84 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 11,21 JPY je Aktie vermeldet.

5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 4,85 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1.115,31 Milliarden JPY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1.169,40 Milliarden JPY aus.

Insgesamt erwarten 10 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 200,74 JPY je Aktie, gegenüber 110,30 JPY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 10 Analysten durchschnittlich auf 4.857,42 Milliarden JPY fest. Im Vorjahr waren noch 4.539,27 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at