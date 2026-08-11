K+S Aktie
WKN DE: A0YGKY / ISIN: US48265W1080
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11.08.2026 07:01:06
Ausblick: K+S legt Quartalsergebnis vor
K+S wird am 12.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.
Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,087 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei K+S noch ein Verlust pro Aktie von -5,490 USD in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 4,51 Prozent auf 1,03 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte K+S noch 987,5 Millionen USD umgesetzt.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 11 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,765 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -3,390 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 12 Analysten durchschnittlich auf 4,42 Milliarden USD, gegenüber 4,12 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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