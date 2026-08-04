Ausblick: KAJIMA legt Quartalsergebnis vor

KAJIMA stellt am 05.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

2 Analysten schätzen, dass KAJIMA für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 72,94 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 56,46 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 1,29 Prozent auf 641,26 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 649,62 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 402,68 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 379,81 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 2.954,88 Milliarden JPY, gegenüber 3.067,28 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at