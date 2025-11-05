LEGRAND Aktie

WKN DE: A0JKB2 / ISIN: FR0010307819

WKN DE: A0JKB2 / ISIN: FR0010307819

<
05.11.2025 07:01:06

Ausblick: LEGRAND stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

LEGRAND veröffentlicht am 06.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS gehen 6 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,21 EUR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte LEGRAND noch 0,980 EUR je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll LEGRAND in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,53 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 2,25 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel waren noch 2,02 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 17 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 5,17 EUR je Aktie, gegenüber 4,45 EUR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 16 Analysten durchschnittlich bei 9,55 Milliarden EUR. Im Vorjahr waren 8,65 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

LEGRAND SA Act. Prov. OPO 147,10 -0,44% LEGRAND SA Act. Prov. OPO

