LEGRAND Aktie

LEGRAND für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JKB2 / ISIN: FR0010307819

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
LEGRAND-Anlage unter der Lupe 27.10.2025 10:04:55

CAC 40-Titel LEGRAND-Aktie: So viel hätte eine Investition in LEGRAND von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren LEGRAND-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Am 27.10.2015 wurden LEGRAND-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand das LEGRAND-Papier an diesem Tag bei 49,60 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in das LEGRAND-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 201,613 LEGRAND-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 29 909,27 EUR, da sich der Wert eines LEGRAND-Papiers am 24.10.2025 auf 148,35 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 199,09 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von LEGRAND belief sich zuletzt auf 38,89 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu LEGRAND SA Act. Prov. OPOmehr Nachrichten

Analysen zu LEGRAND SA Act. Prov. OPOmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

LEGRAND SA Act. Prov. OPO 148,95 0,47% LEGRAND SA Act. Prov. OPO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.10.25 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.10.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
25.10.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.10.25 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.10.25 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich im Plus -- Nikkei mit Rekordhoch -- Feiertag in Hongkong
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt kommen am Mittwoch kaum vom Fleck. Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost verbuchten am Mittwoch teilweise große Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen