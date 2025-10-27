CAC 40-Titel LEGRAND-Aktie: So viel hätte eine Investition in LEGRAND von vor 10 Jahren abgeworfen

Am 27.10.2015 wurden LEGRAND-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand das LEGRAND-Papier an diesem Tag bei 49,60 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in das LEGRAND-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 201,613 LEGRAND-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 29 909,27 EUR, da sich der Wert eines LEGRAND-Papiers am 24.10.2025 auf 148,35 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 199,09 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von LEGRAND belief sich zuletzt auf 38,89 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at