LEGRAND Aktie
WKN DE: A0JKB2 / ISIN: FR0010307819
|Profitable LEGRAND-Investition?
|
10.11.2025 10:03:57
CAC 40-Titel LEGRAND-Aktie: So viel hätten Anleger an einem LEGRAND-Investment von vor 3 Jahren verdient
Am 10.11.2022 wurde die LEGRAND-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 78,90 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 12,674 LEGRAND-Aktien im Depot. Die gehaltenen LEGRAND-Aktien wären am 07.11.2025 1 645,75 EUR wert, da der Schlussstand 129,85 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 64,58 Prozent erhöht.
LEGRAND war somit zuletzt am Markt 34,04 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
