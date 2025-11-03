CAC 40-Titel LEGRAND-Aktie: So viel Gewinn hätte ein LEGRAND-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Investment in LEGRAND-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades LEGRAND-Anteilen an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die LEGRAND-Aktie bei 105,30 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,950 LEGRAND-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 141,98 EUR, da sich der Wert eines LEGRAND-Papiers am 31.10.2025 auf 149,50 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 41,98 Prozent gesteigert.

LEGRAND erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 39,19 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at